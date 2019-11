Thebe Investment Corporation se renforce dans le secteur des contenus multimédias en Afrique du Sud avec l’acquisition de parts au sein de Discover Digital

(Agence Ecofin) - Thebe Investment Corporation a acquis respectivement 50 % de parts dans le capital du fournisseur de contenus multimédias, Discover Digital South Africa, et 51 % de parts dans le capital de la société Discover Digital International domiciliée à Maurice.

Ces deux opérations s’inscrivent dans la stratégie de développement de Thebe Investment dans le domaine de la production et de la distribution de contenus numériques. Le gestionnaire d’actifs sud-africain a prévu des acquisitions ciblées et même des partenariats stratégiques avec des plateformes de diffusion de contenus multimédias en Afrique du Sud et dans le reste du continent.

Thebe Investment qui gère des actifs de plus de 6 milliards de rands, renforce à travers ces prises de participation, son portefeuille de fournisseurs de contenus multimédias qui comprend entre autres, la chaîne de radio sud-africaine Kaya Fm et Thebe Connect, fournisseur de contenus prépayés.

« Nous sommes ravis de cette acquisition, car elle permet à Thebe d'équilibrer notre portefeuille et nous offre une entrée douce sur le continent africain qui génère des revenus importants », a confié Jerry Mabena (photo), membre du conseil d’administration de Thebe Investment.

Chamberline Moko