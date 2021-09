Kenya : KenGen échangera 3,89 millions $ de crédits carbone sur le marché international

(Agence Ecofin) - En plus de fournir de l’énergie à un coût abordable aux populations, les centrales d’énergie renouvelable permettent d’éviter l’émission de gaz à effet de serre. Des émissions potentielles qui peuvent être échangées sur le marché du carbone.

La Kenya Electricity Generating Co (KenGen) prévoit de mettre aux enchères l’équivalent de 4,62 millions de tonnes de CO 2 dont elle a évité l’émission au cours des 18 derniers mois. Ce crédit carbone est estimé à 3,89 millions $.

La KenGen a en effet reçu l’autorisation de la Convention-cadre des Nations unies sur les changements climatiques (CCNUCC) d’échanger ses crédits carbone sur le marché international. La CCNUCC a délivré cette autorisation suite à la vérification de six de ses projets, principalement de production d’énergie géothermique, hydroélectrique et éolienne.

Selon Rebecca Miano, PDG de KenGen, l’entreprise a pour ambition d’intégrer des projets géothermiques, éoliens et solaires supplémentaires. Ces projets lui permettront de réduire de 100 000 à 600 000 tonnes supplémentaires, les émissions de dioxyde de carbone chaque année.

