Le groupe Diaverum, spécialisé dans le traitement des maladies rénales, s’implante au Maroc

(Agence Ecofin) - Diaverum, un groupe présent dans 19 pays à travers le monde, spécialisé dans le diagnostic et le traitement des maladies rénales fait son entrée sur le marché africain et cible comme premier pays d’implantation le Maroc. Dans ce pays d’Afrique du Nord, plus de 25 000 patients sont touchés par diverses maladies rénales.

Dans le cadre de son expansion, le spécialiste des soins de santé s’est associé au Centre d’hémodialyse de Marrakech (CHM) pour renforcer son offre de soins néphrologiques aux patients de ce pays.

Diaverum dispose de 380 centres répartis à travers l’Europe, l’Amérique latine, l’Asie et le Moyen-Orient et y prend en charge près de 36 000.

« Nous sommes heureux de démarrer notre développement au Maroc en collaboration avec le CHM dirigé par le docteur Idrissi et son équipe », a commenté Dimitris Moulavasilis, directeur général de Diaverum.

Au Maroc, près de 3000 personnes touchées par des maladies rénales nécessitent chaque année un traitement par dialyse, nous apprend l’association Reins, spécialisée dans la lutte contre les maladies rénales.

Chamberline Moko