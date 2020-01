Egypte : le conseil d’administration de Beltone Financial approuve la création de deux sociétés dans les secteurs du leasing et du prêt hypothécaire

(Agence Ecofin) - Dans une récente note d’information, Beltone Financial Holding a annoncé l’approbation par son conseil d'administration, de sa décision portant sur la mise en place de deux sociétés dans les secteurs du leasing et du crédit hypothécaire dans le courant de cette année 2020. La banque cotée sur l’Egyptian Exchange prévoit de détenir une participation de 98 % dans chacune de ces entreprises qui seront créées.

Par ailleurs, les dirigeants de Beltone Financial ont été autorisés à prendre les mesures nécessaires et à entamer les négociations en vue de la vente de la participation de 60 % détenue par la banque d’investissement égyptienne dans le capital de la société de courtage américaine Auerbach Grayson & Co LLC.

Beltone Financial qui est contrôlée par la famille égyptienne Sawiris, estime que cette cession lui permettra d’avoir des revenus qui vont relever sa marge nette, ce, après avoir enregistré au cours des neuf premiers mois de l’année 2019, des pertes en hausse de 133 % à 63,3 millions de livres égyptiennes.

Chamberline Moko