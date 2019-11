Ghana : le gouvernement prévoit d’emprunter l'équivalent de 5 milliards $ auprès des investisseurs étrangers en 2020

(Agence Ecofin) - Le gouvernement du Ghana prévoit d'emprunter l'équivalent de 5 milliards $ pour financer une partie de son déficit budgétaire au cours de l'année fiscale 2020, apprend-on de la présentation faite par le ministre des Finances, du projet de Loi de finances devant les parlementaires. Une partie du recours aux investisseurs extérieurs sera en monnaie locale, pour un montant de 10,6 milliards de cedis ghanéens (1,9 milliard $), a dévoilé Ken Ofori-Atta (photo).

Le reste des ressources internationales sera couvert par une nouvelle sollicitation du marché international des capitaux à hauteur de 3 milliards $. Les dépenses totales, y compris l'apurement des arriérés, devraient atteindre 85,9 milliards de cedis (15,5 milliards de dollars), soit 21% de plus que ce qui était prévu pour 2019. Les salaires et traitements représentent 27% de cette prévision globale et les investissements publics sont prévus à 9,3 milliards de cedis.

Le gouvernement ghanéen a aussi surpris en annonçant des dépenses moins importantes que celles prévues par les analystes et observateurs. Le pays a en effet, une tradition d'explosion des dépenses publiques durant les années électorales, comme en 2020 où se déroulera la présidentielle.

Le Ghana présente des atouts pour le marché international de la dette. Il est un emprunteur connu et au cours des 5 dernières années, a réalisé une croissance de 6% en moyenne annuelle.

Sur le plan macroéconomique, il se défend d'être en conformité avec les normes de convergence de la CEDEAO, la communauté économique à laquelle il appartient.

Mais il faudra être attentif sur la position extérieure du pays. A la fin du mois d'octobre, ses réserves de change représentaient seulement 3,6 mois d'importations.

Aussi, la solidité du cedi est mise à rude épreuve. Il s'est de nouveau dévalué depuis le début de cette année 2019, quoiqu'à un rythme moins important qu'en 2018.

Enfin, les revenus extérieurs du pays sont devenus fortement tributaires du pétrole et de l'or. Tout déséquilibre sur ces deux matières premières constituerait un choc extérieur difficile à surmonter.

Idriss Linge