Tanzanie : le gouvernement augmente le capital de Shelter Afrique de 2,7 millions de dollars

(Agence Ecofin) - En 2017, les actionnaires de Shelter Afrique avaient signé un deuxième accord visant à augmenter les fonds propres de la société au moyen d’actions supplémentaires. Récemment, le groupe panafricain a reçu 9,2 millions de dollars du Kenya, désormais premier actionnaire de la société.

Le gouvernement tanzanien a payé 2,7 millions de dollars en capital supplémentaire à Shelter Afrique, une institution multilatérale de financement du logement en Afrique, portant sa participation au capital de l’entreprise à 1,54% contre 0,3% précédemment. C’est ce que révèle un communiqué du groupe, publié ce mardi 14 septembre.

D’après le communiqué, cette contribution réduit la part des trois principaux actionnaires, à savoir : le Kenya, le Nigeria et la Banque africaine de développement (BAD), dont les participations s'élèvent désormais respectivement à 17,78 %, 13,27 % et 12,83 %.

« Nous remercions le gouvernement de la Tanzanie d'avoir choisi d'augmenter sa participation dans Shelter Afrique, malgré la condition dominante, et en particulier les ministres du Logement et des Finances, William Lukuvi et Mwigulu Nchemba pour faire les déboursements. C'est un vote de confiance dans la compagnie », a déclaré Andrew Chimphondah (photo), directeur général du groupe Shelter Afrique.

Outre la Tanzanie, le groupe panafricain a également reçu des contributions supplémentaires de nombreux Etats. Le total des entrées de capitaux supplémentaires pour le compte des six derniers mois s’élève à 20,69 millions de dollars.

Depuis sa création, Shelter Afrique est actif en Tanzanie où il a financé de nombreux projets et approuvé un financement de plus de 52,24 millions de dollars. Dès 2014, il a investi des fonds propres dans la Mortgage Refinance Company (TMRC), dont il est resté un membre actif.

En outre, il poursuit activement des projets de logement à faible coût à la fois à Dodoma et Zanzibar par le biais de partenariats public-privé et la fourniture de lignes de crédit. En août, la société a organisé une formation à l’endroit des fonctionnaires du gouvernement de Zanzibar pour renforcer les compétences dans l’industrie. Une autre formation devrait se tenir prochainement à Dodoma.

Shelter Afrique a récemment approuvé un prêt de logement de 13 millions de dollars à la société Mixta Real Estate PLC, basée au Nigeria pour financer le développement de 889 unités de logements à revenu faible ou moyen au Maroc, en Côte d'Ivoire et au Sénégal.

Isaac K. Kassouwi (Stagiaire)