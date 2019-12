ONOMO Hotels acquiert 60,1 % de parts de BON Hotels et se renforce sur le marché de l’hôtellerie en Afrique

(Agence Ecofin) - Le groupe hôtelier ONOMO Hotels qui compte une vingtaine d’hôtels en exploitation dans 11 pays africains, a acquis une participation majoritaire de 60,1 % dans le capital de BON Hotels, une société hôtelière qui gère et exploite 37 hôtels sur le continent. Le montant de cette prise de participation n’a pas été dévoilé.

« Faire partie d'ONOMO Hotels est une bonne nouvelle pour les partenaires actuels et futurs de Bon Hotels, en leur donnant accès à une plus grande base de données clients, à une plateforme de distribution plus solide et à un pouvoir d'achat accru. Nos clients bénéficieront de la présence unique d'ONOMO et de BON Hotels à travers l'Afrique et d'un programme de fidélisation plus étendu. Il est important de noter que plus de 3000 nouvelles possibilités d'emploi sont susceptibles d'être créées », a déclaré Guy Stehlik, PDG de BON Hotels.

Au Nigeria, BON Hotels exploite une dizaine d’hôtels et prévoit d’en ouvrir 22 autres au cours des trois prochaines années dans le pays ; ce qui contribuera à renforcer l’industrie hôtelière en Afrique de l’Ouest.

ONOMO Hotels majoritairement détenu par Batipart Invest, une société fondée et détenue par la famille luxembourgeoise Ruggieri, a racheté en 2018, le groupe Hotel Development Morocco S.A ; ce qui lui a permis d’exploiter six hôtels au Maroc.

Chamberline Moko