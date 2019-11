Le groupe financier Liberty Holdings entame le processus de cession de son activité de gestion d’actifs au Kenya

David Munro, CEO de Liberty Holdings Ltd

(Agence Ecofin) - Le groupe financier sud-africain Liberty Holdings Ltd a entamé l’opération de cession de son activité de gestion d’actifs au Kenya. L’information est relayée par des médias locaux.

Stanlib Kenya sera cédée à une entreprise concurrente pour un montant estimé à 1,5 milliard de shillings kényans (14,6 millions $).

Dans son rapport annuel comptant pour l’exercice achevé au 31 décembre 2018, Liberty Holdings, la société mère de Stanlib Kenya, affirmait avoir identifié plusieurs activités de gestion d’actifs en Afrique de l’Est et de l’Ouest, des sociétés d’assurance au Malawi et en Namibie qui n’intégraient plus sa stratégie de croissance. Le groupe financier coté sur le Johannesburg Stock Exchange a fait savoir qu’il entamerait « un processus de négociation avec des partenaires potentiels ».

Dans le cadre de la mise en œuvre de sa nouvelle stratégie, Liberty Holdings a consenti de céder sa filiale en charge des activités de gestion d’actifs à ICEA Lion Asset Management, une autre société kényane de gestion d’actifs. La transaction pourrait être finalisée au premier semestre 2020. Elle permettra à ICEA Lion Asset Management de devenir l’une des plus importantes sociétés de gestion d’actifs au Kenya.

Chamberline Moko