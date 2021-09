La fintech égyptienne Kashat obtient 1,7 million $ pour développer son activité de micro-crédits

(Agence Ecofin) - Cinq mois après la levée d’un investissement non dévoilé, l’entreprise technologique égyptienne Kashat annonce une nouvelle mobilisation de financement qu’elle prévoit utiliser pour renforcer ses solutions de micro-prêts.

Kashat, une fintech égyptienne qui propose des micro-crédits à court terme compris entre 100 et 1500 livres égyptiennes, a obtenu 1,75 million $ dans le cadre d’un investissement dirigé par Launch Africa Ventures, avec la participation de Cairo Angels qui avait déjà investi dans l’entreprise.

Kashat qui propose des services financiers sous forme de nano- prêts pour personnes non et sous bancarisées prévoit de développer sa plateforme et étendre ses opérations en Egypte.

« Avec la croissance du pouvoir d'achat des clients, l'augmentation de l'inclusion financière et l'accès démocratisé à un plus large éventail de biens et services, les consommateurs égyptiens cherchent désespérément une solution de prêt rapide, efficace, numérique et abordable. Kashat fait de grands pas, et nous sommes fiers de soutenir l’équipe dans cette aventure », a déclaré Zachariah George, associé de Launch Africa Ventures.

En avril dernier, la fintech avait reçu un investissement d’un montant non divulgué de Cairo Angels, un réseau d’investisseurs providentiels axé sur le soutien aux entreprises en démarrage en Egypte et au Moyen-Orient. Avec ses solutions de micro-financement, Kashat qui a été fondé en 2019 par Sumair Farooqui et Karim Nour, s’attaque à un marché qui regorge d’un nombre important de personnes encore exclues des systèmes financiers classiques.

Chamberline Moko