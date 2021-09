Zimbabwe : le ministre des Finances fait une nouvelle sortie en faveur des cryptomonnaies

(Agence Ecofin) - Les cryptomonnaies ne font pas encore l’unanimité. Si les autorités de certains pays africains y voient de nombreux risques, d’autres ne manquent pas de relever les bons côtés qui pourraient aider leurs nations.

Mthuli Ncube (photo), ministre des Finances du Zimbabwe, a évoqué la possibilité pour son pays d’utiliser les solutions basées sur les cryptomonnaies pour réduire le coût des transferts de fonds. Sa nouvelle sortie en faveur de ces actifs numériques est intervenue suite à un récent voyage à Dubaï durant lequel il a visité le DMCC Crypto Center, un écosystème pour les entreprises opérant dans le secteur de la cryptographie et de la blockchain.

« J’ai visité le DMCC Crypto Center à Dubaï qui est un centre d’incubation fascinant pour les cryptomonnaies et les solutions de paiement. Je suis tombé sur des solutions qui pourraient réduire les frais liés aux envois de fonds de la diaspora », a-t-il affirmé.

I visited the DMCC CRYPTO CENTRE in Dubai, which is a fascinating incubation hub for crypto currency and payment solutions. Came across solutions that could lower charges for diaspora remittances. pic.twitter.com/krhW8EJHLE