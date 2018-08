Le kényan Equity Group et le capital-investisseur TLG Capital signalés dans un deal de 5 millions $ au Rwanda

(Agence Ecofin) - Le groupe bancaire kényan Equity Group, via sa filiale au Rwanda, et TLG Capital, une firme de private equity ciblant les marchés émergents et africains, se sont mis ensemble pour apporter un appui de 5 millions $ à Metafoam, une entreprise rwandaise qui produit des matelas.

TLG Capital apportera l'argent via son Credit Opportunities Fund, sous la forme d'un prêt. Equity Bank Rwanda qui a reçu l'approbation de sa maison mère, interviendra pour sa part en qualité de garant en couverture, au risque que Metafoam ne puisse rembourser son emprunt. L'argent devrait permettre à l'entreprise bénéficiaire, de mener son expansion en Afrique de l'est.

Le prêt qui devra être remboursé au bout de 5 ans, offre la possibilité d’être converti en actions. Ainsi, TLG trouve une occasion de gonfler le portefeuille de ses interventions en Afrique. Elle est présentement active auprès de 7 entreprises de la région. Sa dernière intervention concerne Union Bank au Nigéria, selon des informations disponibles sur son site internet.