La firme Truestone veut lancer un fonds de près de 50 millions $ avec comme cible des PME de Sierra Leone et du Liberia

(Agence Ecofin) - Truestone Impact Investment Management, un gestionnaire de fonds britannique qui opère sur les marchés d’Afrique subsaharienne a l’intention de lancer un fonds dénommé Mano River Transition Fund. L’objectif de ce dernier sera d’appuyer en capital, de petites et moyennes entreprises (PME) par le biais d’investissements compris entre 500 000 et 5 millions $.

Mano River ciblera des entreprises d’Afrique de l’Ouest, plus précisément celles de Sierra Leone et du Liberia. Le fonds prévoit d’investir jusqu’à 50 millions $ dans ces structures. « Les sociétés que nous ciblons opèrent dans des secteurs à croissance rapide à fort potentiel. Truestone entend contribuer au développement de la prochaine génération de PME qui génèreront un succès durable et un impact social mesurable.», a commenté Jack Ovens, analyste principal chez Truestone.

Le gestionnaire de fonds qui revendique des actifs sous gestion de 45 millions $ a déjà mobilisé près de 100 millions $ auprès d’investisseurs institutionnels tels que le FMO (l’institution néerlandaise de financement du développement), ou encore Cordaid, une organisation internationale de développement basée au Pays-Bas. Ces ressources ont été investies dans une vingtaine d’entreprises en Afrique de l’Est et de l’Ouest.

Chamberline Moko