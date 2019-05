la SFI réfléchit sur l’opportunité d’accorder un prêt de 37,5 millions $ à la banque mauricienne Bank One Mauritius

(Agence Ecofin) - Le conseil d’administration de la Société financière internationale (SFI) se prononcera en juin prochain sur la possibilité d’accorder un prêt pouvant atteindre 37,5 millions $ à Bank One Mauritius. Cette banque commerciale mauricienne est détenue à 50 % par le groupe financier kényan I&M Holdings Ltd et à 50 % par Ciel Group, un groupe d’investissement basé à Maurice.

L’initiative vise à soutenir sur le long terme l'établissement bancaire mauricien afin de permettre à ce dernier de renforcer ses offres de financement en direction des petites et moyennes entreprises (PME) du pays.

Selon la SFI, les petites entreprises sont celles qui emploient entre 10 et 49 personnes, et réalisent au cours d’une année un chiffre d’affaires compris entre 100 000 $ et 3 millions $.

Au terme de l’exercice 2018, le total des prêts accordés par Bank One Mauritius à sa clientèle et aux autres établissements bancaires a progressé à 1,1 milliard de roupies mauriciennes (31 millions $) contre 864,8 millions de roupies mauriciennes, à fin décembre 2017 (24,7 millions $).

Chamberline Moko