Des fonds présents dans 6 banques nigérianes cotées ont perdu 211,3 millions $ en 7 jours

(Agence Ecofin) - Une centaine de sociétés d'investissement, présentes comme investisseurs boursiers dans le capital de 6 banques cotées sur le Nigerian Stock Exchange, ont collectivement essuyé une perte de 78,17 milliards de nairas (211,3 millions $) sur la période de 7 jours, du 6 au 12 mars 2020.

Cette évaluation concerne les institutions sur lesquelles l'Agence Ecofin a pu avoir des détails sur la configuration des investisseurs boursiers, à savoir : Zenith Bank, United Bank for Africa, Guaranty Trust Bank, First Bank of Nigeria Holding, Access Bank et FCMB Group. Les autres banques comptent aussi des investisseurs institutionnels, mais qui ont acquis des titres dans le cadre d'une initiative hors bourse.

Les investisseurs de Zenith Bank sont ceux qui ont perdu le plus, avec le repli de 42% de la valeur des actions de celle-ci sur la période analysée. Viennent ensuite ceux d'Access Bank (+31,2%) et de Guaranty Trust Bank (-26,4%). Dans l'ensemble, la valeur des 13 banques cotées sur le Nigerian Stock Exchange a reculé. L'élément déclencheur a été les incertitudes sur le coronavirus qui sévit dans le monde semant la volatilité sur les marchés.

Mais la situation s'est aggravée avec la guerre pétrolière ouverte par l'Arabie saoudite. Elle a fait chuter les prix du pétrole mettant une pression sur les perspectives de marge dans ce secteur, et soulève des craintes pour la stabilité macroéconomique des pays exportateurs de pétrole. Or selon des données statistiques nigérianes, le pétrole et le secteur public qui en dépend représentent ensemble près de 50% des crédits accordés par les banques.

Moody's avait déjà dit dans une analyse publiée en décembre 2019 que peu de pays africains, dont le Nigeria, avaient la capacité de résister à un choc extérieur supplémentaire. Des fragilités se font déjà ressentir au sein de la première économie africaine avec une volatilité sur la valeur de sa monnaie. Pour ces fonds d'investissement qui sont presque tous étrangers, à la perte de la valeur en monnaie locale risque de s'ajouter une dépréciation dommageable de la monnaie face au dollar américain.

Fidelity Management and Research, une multinationale basée à Boston aux Etats-Unis et spécialisée dans la gestion d'actifs, fait partie des firmes les plus exposées au risque des banques nigérianes. Elle possède notamment 1,5 milliard d'actions combinées de Zenith Bank et de Guaranty Trust Bank. On retrouve aussi des fonds boursiers africains, mais aussi français et nigérians.

