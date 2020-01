Welight et Norfund signent un partenariat d’investissement « afin d’éclairer le continent africain »

(AXIAN) - WeLight, la joint-venture d’Axian Group et de Sagemcom dédiée à l’électrification rurale, et le fond d’investissement norvégien Norfund spécialisé dans le développement d’entreprises durables, ont signé un partenariat d’investissement en vue d’équiper davantage de villages reculés en Afrique subsaharienne et à Madagascar.

WeLight bénéficie ainsi d’un investissement majeur permettant sur le long terme la mise en place de mini-réseaux autonomes et de centrales électriques pour plusieurs centaines de milliers de foyers à travers le continent africain.

UNE MISSION COMMUNE : RENFORCER L’INCLUSION ÉNERGÉTIQUE EN AFRIQUE.

En novembre, WeLight et le fond d’investissement norvégien Norfund ont conclu un partenariat d’investissement visant à améliorer l'accès des populations rurales isolées à une électricité moins chère, plus fiable et plus accessible.

Par ce partenariat, WeLight pourra bénéficier de l’expertise et de l’appui du fond d’investissement norvégien déjà présent au Nigéria et à Maurice. Norfund contribue à améliorer l'accès à une électricité fiable en investissant dans la production d'électricité là où les besoins en capitaux sont importants.

La mise en place de mini-réseaux autonomes constituent un véritable levier économique et permettront le développement d’économies circulaires locales. Ces installations supporteront l’amélioration de services d'électricité à usage productif comme l'utilisation d'outils et d'appareils électriques, de pompes d'irrigation et de chambres froides. La mise en place de réseaux au sein des services publiques fait aussi partie des projets de l’entreprise d’électrification franco-malgache.

WELIGHT, UN ACTEUR PANAFRICAIN TOUJOURS PLUS IMPACTANT.

D’après la Banque Mondiale, le taux d’électrification en Afrique Subsaharienne était seulement de 52% en 2018, contre 89% sur l’ensemble de la population mondiale. C’est donc dans le cadre de l’ODD 7 que WeLight intensifiera ses actions.

WeLight entend bien s’imposer en tant que pionnier de la transition énergétique en Afrique. En basant ses projets sur l’innovation et sur l’inclusion des populations les plus reculées, WeLight compte faire de l’énergie un droit fondamental. En 2019, des solutions énergétiques adaptées ont été proposées dans plus d’une vingtaine de villages isolés, en 2020 ce sera 15 villages qui seront équipés en Ouganda ainsi que 5 au Mali.

« Nous souhaitons développer une cinquantaine de projets par pays pour des questions d'économie d'échelle et nous regardons actuellement du côté du Burkina Faso, du Togo et du Niger », précise Laurent Roineau, DGA et directeur des opérations de WeLight.

À PROPOS DE WELIGHT

WeLight est né de la volonté commune d’Axian et de Sagemcom E&T d’offrir une énergie fiable, accessible et renouvelable aux populations des zones rurales enclavées de Madagascar et d’Afrique sub-saharienne, grâce au déploiement de nouvelles technologies innovantes et à la mise en place de moyens de paiements accessibles à tous.

À PROPOS D’AXIAN

WeLight est une entreprise du groupe Axian. Né à Madagascar il y a 150 ans, Axian est un groupe diversifié présent dans 5 secteurs d’activité à fort potentiel de croissance : immobilier, télécoms, services financiers, énergie et innovation. Avec plus de 4900 salariés dans l’océan Indien et en Afrique, nous sommes partenaire de la transformation économique des pays émergents. Nous nous assurons systématiquement de l’impact durable et positif de nos activités sur le quotidien du plus grand nombre. Persuadé que l’énergie est une nécessité, Axian soutient WeLight dans ses innovations pour donner accès à des solutions fiables, abordables et durables.

À PROPOS DE SAGEMCOM

WeLight est une entreprise du groupe Sagemcom.

Sagemcom est une entreprise française, leader européen sur le marché des terminaux communicants à haute valeur ajoutée (décodeurs, box Internet, compteurs électriques...). En 2017, Sagemcom comptait 4000 salariés dans plus de 50 pays. Sagemcom est partenaire des entreprises du groupe Axian dans de nombreux projets d’envergure. Sagemcom travaille notamment avec TowerCo of Madagascar dans le renforcement du maillage territorial en termes d’infrastructures télécoms.

À PROPOSE DE NORFUND

Norfund - le Fonds norvégien d'investissement dédié aux pays en développement - est le principal instrument du gouvernement norvégien pour renforcer le secteur privé dans les pays en développe- ment. Sa mission est de créer des emplois et d'améliorer le quotidien des populations en investissant dans des entreprises propices au développement durable. Norfund y parvient en fournissant des fonds propres, d'autres capitaux à risques et des prêts à des sociétés dans certains pays d'Afrique subsaha- rienne, d'Asie du Sud-Est et d'Amérique centrale. Avec un portefeuille de 2,6 milliards USD, Norfund investit dans quatre secteurs principaux : l'énergie propre, les institutions financières, les infrastruc- tures vertes et les entreprises évolutives. www.norfund.no