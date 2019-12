Kenya : la start-up Turaco, spécialisée dans les produits d'assurance-vie lève 1,2 million $ pour soutenir son expansion en Afrique

(Agence Ecofin) - Turaco, une entreprise kényane qui distribue des produits d’assurance-vie et santé à des populations à faibles revenus par le biais d’organismes et institutions locales a obtenu un investissement de 1,2 million $ apporté par Gan Ventures, Mercy Corps Ventures, Musha Ventures et un groupe d’investisseurs providentiels.

Les fonds mobilisés serviront à étendre la présence de Turaco sur de nouveaux marchés africains et à développer des partenariats avec des entreprises et institutions locales pour faciliter la distribution de produits d’assurance. Turaco qui est présent au Kenya et en Ouganda a assuré environ 30 000 utilisateurs à ce jour dans ces deux principaux marchés.

L’entreprise nourrit des projets de levées de fonds supplémentaires afin d’atteindre son objectif d’assurer 1 milliard de personnes au cours des prochaines années.

Turaco a reçu par le passé, le soutien de Catalyst Fund et de l’incubateur de start-up, Villgro Kenya en 2018.

Chamberline Moko