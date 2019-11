Malawi : FDH Bank renforcera sa capacité à prêter au secteur agricole grâce à un appui financier de la BEI

(Agence Ecofin) - Au Malawi, la banque commerciale FDH Bank a conclu le 11 novembre dernier, son premier accord de prêt avec la Banque européenne d’investissement (BEI). Dans le cadre de cet accord, FDH Bank, la filiale locale de FDH Financial Holdings Limited obtiendra une facilité de 3,5 millions d’euros (3,8 millions $) qui servira à renforcer sa capacité à prêter aux petits exploitants agricoles.

Au terme du premier semestre de l’année, clôturé le 30 juin 2019, l’encours des prêts au secteur de l’agriculture, de la foresterie, de la pêche et de la chasse était de 1,9 milliard de kwachas malawiens, contre 1,7 milliard sur la même période en 2018.

Au Malawi, l’agriculture est la principale source d’emploi et d’exportation. L’activité contribue à 65 % à l’ensemble des emplois du pays. En plus de cette facilité, la BEI accordera une ligne de crédit de 7 millions d’euros (7,7 millions $) qui sera gérée par FDH Bank et qui servira à financer des entreprises privées qui évoluent dans divers secteurs d’activités dans le pays.

« La Banque européenne d’investissement s’engage à soutenir les investissements du secteur privé au Malawi et a le plaisir de convenir de son premier accord de prêt conjoint avec la FDH Bank. Pour l'avenir, nous lancerons au début de l'année 2020, une initiative innovante visant à supprimer les obstacles qui freinent les investissements agricoles au Malawi », a déclaré Ambroise Fayolle, le vice-président de la Banque européenne d'investissement.

Chamberline Moko