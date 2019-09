HSBC Egypt reçoit l’aval de la Banque centrale pour approuver des transactions financières en devise chinoise

(Agence Ecofin) - La banque égyptienne HSBC a reçu l’approbation de la Central Bank of Egypt (CBE) pour admettre des transactions financières en devise chinoise (Renminbi). L'accord permettra aux entreprises égyptiennes, clientes de la banque, de renforcer leurs activités commerciales avec ce pays d’Asie de l’Est.

« L'utilisation du Renminbi améliore la gestion des liquidités et facilite les échanges avec les fournisseurs et les clients chinois. Cette évolution réduira les coûts de transaction et aidera les entreprises à négocier, à de meilleures conditions, des opérations avec des firmes chinoises», a déclaré Helmy Ghazi, responsable des opérations bancaires au sein de HSBC Egypt.

Cette annonce du groupe bancaire égyptien survient dans un contexte marqué par le renforcement des échanges commerciaux entre l’Egypte et la Chine. En 2018, les échanges bilatéraux entre les deux pays ont atteint 13,8 milliards $, en hausse de 27,7% par rapport à 2017.

Selon l’agence Xinhua, l’Egypte est le quatrième partenaire commercial de la Chine en Afrique.

Chamberline Moko