Nigeria : la société de paiement Opay lève 50 millions $ pour financer sa croissance

(Agence Ecofin) - Opay, une firme nigériane qui développe des solutions de paiement mobile a mobilisé près de 50 millions $ de financements auprès d’un consortium d’investisseurs étrangers. Parmi les principaux investisseurs, l’on retrouve la firme de capital-risque GSR Ventures, la société d’investissement IDG Capital, la société de capital-risque Sequoia Capital China ainsi que la société d’investissement Source Code Capital.

Opay prévoit d’utiliser ces financements pour renforcer ses activités de paiement au Nigeria, étendre ses services de livraison de repas et de transport à la demande et conquérir de nouveaux marchés africains. « Opay a construit avec succès une entreprise de paiement mobile de premier plan au Nigeria. Nous sommes ravis de participer à sa croissance et de contribuer à son expansion dans d’autres secteurs d’activités.», a déclaré Qingsheng Zheng, partenaire de Sequoia China.

En juin 2019, la plateforme de paiement d’Opay comptait plus de 40 000 agents actifs. La firme nigériane entend renforcer l’inclusion financière au Nigeria mais également sur l’ensemble du continent où plus de 60 % de la population n’a pas accès à des services financiers, précisent des responsables d’Opay.

Chamberline Moko