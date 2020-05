Development Finance Corporation veut investir 2 milliards $ dans des projets liés à la santé en Afrique

(Agence Ecofin) - L’agence américaine Development Finance Corporation (DFC) a l’intention d’investir jusqu’à 2 milliards $ en Afrique et dans les pays en développement pour soutenir des entreprises du secteur de la santé, confrontées à la crise sanitaire actuelle liée au covid-19.

L’institution financière investira entre 5 et 500 millions $ sous forme de prise de participation, de prêt et de garantie contre des risques politiques et techniques. Ces ressources seront orientées vers des structures de santé qui connaissent des besoins en fournitures, produits et équipements médicaux nécessaires dans le cadre de la lutte contre cette pandémie. DFC prévoit de mobiliser 3 milliards $ supplémentaires auprès d’institutions privées dans le cadre de cette initiative.

Dans une tribune récemment publiée, le chercheur Abdoul Salam Bello du think tank américain Atlantic Council a fait savoir que l’Afrique ne représente que 1 % des dépenses globales de santé. Le continent consacre environ 5 % de son PIB à la santé, tandis que ses importations en produits pharmaceutiques coûtent un peu plus de 14 milliards $ par an.

Chamberline Moko