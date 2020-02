Bill Gates trouve sa richesse injuste

(Agence Ecofin) - Bill Gates est bien connu pour son engagement dans les causes sociales. La 3ème fortune mondiale se montre très préoccupée par les inégalités socio-économiques dans le monde, au point d’en faire une déclaration assez surprenante : « J’ai été récompensé de manière disproportionnée pour le travail que j’ai fourni, pendant que d’autres qui travaillent tout autant luttent pour survivre ».

Des paroles relayées par CNBC et qui ont suscité une avalanche de réactions, sur les réseaux sociaux entre autres. Beaucoup ne sont pas d’accord avec le fondateur de Microsoft et estiment qu’il mérite tout à fait sa fortune, lui qui a tant travaillé par le passé. Pour eux, l’idéal serait de travailler moins dur et plus intelligemment, afin d’obtenir plus de revenus avec moins d’efforts.

D’autres, pince-sans-rire, suggèrent qu’il redistribue son trop plein d’argent « injustement » gagné aux plus pauvres.

Pour rappel, Bill Gates est résolument pour une nouvelle taxation sur les richesses, notamment sur les revenus du capital.