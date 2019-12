Le nigérian Jiji lève 21 millions $ pour renforcer son activité de petites annonces en ligne

(Agence Ecofin) - Le site de petites annonces nigérian Jiji.ng a levé 21 millions $ au cours d’une opération dirigée par la société émiratie de capital-risque Knuru Capital et ayant connu la participation de six autres investisseurs.

Jiji qui a été lancé en 2014 par les Ukrainiens Anton Wolyansky et Vladimir Mnogoletniy, utilisera les fonds mobilisés pour mettre à niveau sa plateforme d’annonces, rajouter de nouveaux vendeurs et renforcer le trafic sur son site.

Jiji qui met en relation des commerçants avec de potentiels acheteurs, a répertorié plus de 2 millions d’annonces sur sa plateforme et touche plus de 8 millions de visiteurs par mois. L’entreprise a racheté en avril dernier, les activités de petites annonces d’OLX au Ghana, au Kenya, en Tanzanie et en Ouganda.

La start-up n’envisage pas sur le court terme, une nouvelle expansion sur le continent. « Nous avons décidé qu'au cours des trois à cinq prochaines années, nous devrions nous concentrer sur notre cœur de métier et être le plus grand site africain qui permettra à plus de 400 millions de personnes d’acheter et de vendre des produits divers », a déclaré Anton Mnogoletniy, CEO de Jiji.

Avec ce nouvel investissement, le montant global des fonds levés par Jiji depuis son lancement en 2014 est estimé à 50 millions $. L’entreprise partage le marché des petites annonces au Nigeria avec de nombreux opérateurs à l’instar de Jumia Deals Nigeria ou encore Ringier Africa.

Chamberline Moko