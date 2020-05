Afrique du Sud : le gouvernement augmentera la valeur de ses emprunts locaux hebdomadaires de 105 millions $

(Agence Ecofin) - Le gouvernement sud-africain a annoncé qu'il augmentera de 1,93 milliard de rands (105,2 millions $) la valeur des bons et obligations du Trésor qu'il émet chaque semaine pour financer son déficit budgétaire. Concrètement, on assistera à une hausse de 1,5 milliard de rands sur les volumes de bons du Trésor à rendement fixe et une hausse de 360 millions de rands pour les titres dont les rendements pour les investisseurs sont indexés sur l'inflation (hausse des prix).

Si ce rythme se maintient jusqu'au 31 mars 2021 qui représente la fin du calendrier des émissions hebdomadaires actuellement en cours, le Trésor public sud-africain se donnera ainsi la possibilité de mobiliser jusqu'à 4,4 milliards $ supplémentaires ; une enveloppe intéressante, mais insuffisante à financer le plan de relance post-covid-19 qui s'élève à près de 26 milliards $.

La grande inconnue reste l'accueil qui sera réservé à cette sollicitation. Même si les investisseurs étrangers ont légèrement quitté le marché monétaire sud-africain, ils constituaient encore à fin avril 2020, les plus gros détenteurs de titres d'emprunts du gouvernement sur le marché local avec 32,7% des parts. Cependant, on a constaté que les banques et autres institutions de financement ont grimpé en importance et affichent un appétit record pour les titres publics, selon des données collectées par l'Agence Ecofin.

L'autre point important à suivre est celui des taux. Dans un mouvement de panique sur les marchés émergents dont fait partie l'Afrique du Sud, de nombreux investisseurs étrangers notamment ont allégé leurs portefeuilles de bons et obligations du Trésor sud-africain. Cette situation a fait décoller fortement les taux vers la mi-avril 2020. Cependant, l'action de la Banque centrale qui est intervenue en rachetant massivement ces titres sur le marché secondaire semble avoir calmé les choses et redonné confiance à tous les acteurs.

Idriss Linge