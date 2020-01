Le Togo a réalisé la meilleure performance africaine en termes de promotion des investissements en 2019, selon FDI Intelligence

(Agence Ecofin) - Le Togo, qui a attiré 6,7 fois ce qui pouvait être attendu compte tenu de la taille de son économie, se classe devant le Rwanda et le Sénégal, respectivement 2ème et 3ème, révèle FDI Intelligence, service spécialisé du Financial Times, dédié au décryptage de la mondialisation de l’industrie et l’investissement direct étranger (IDE).

Selon le portail officiel République Togolaise, de janvier à novembre, le Togo a remporté 11 projets d’investissements nouveaux contre seulement 02 pour l’ensemble de l’année 2018, soit la plus forte croissance du nombre de projets greenfield dans tous les pays africains. Le pic précédent était de 07 projets, remportés en 2013.

La majorité de cet investissement vient du double partenariat signé début novembre avec le géant nigérian Dangote, pour l’implantation d’une usine de traitement de phosphate (02 milliards $) et l’installation d’une usine de fabrication de ciment (60 millions $).

Autre investissement notable, celui d’Amea Power dans la construction de la centrale solaire de Blitta(33,5 millions$).

De nombreux autres faits et évènements sont également à mettre au crédit de l’année 2019 qui aura toute somme été plus que satisfaisante pour le Togo : la tenue du Forum Togo-UE et ses 852 milliards FCFA de promesses fermes d’investissement, le bond de 40 places dans le Doing Business 2020 avec la clé une place de 1er réformateur en Afrique et 3ème au monde, la première notation financière internationale du Togo, le premier emprunt sur le marché international…

« Cette nouvelle gratifiante renforce notre conviction que nous sommes sur la bonne voie avec les nombreuses réformes entreprises pour assurer la prospérité et le développement inclusif de notre pays » a affirmé le Chef de l’Etat, qui s’est dit « ravi de cette distinction ».

Ahlonko Octave BRUCE