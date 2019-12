En 2019, le fonds Partech Africa a réalisé 6 nouveaux investissements sur le continent

(Agence Ecofin) - Au cours de l’année 2019, Partech Africa, le fonds de capital-risque dédié aux entreprises technologiques africaines, a réalisé 8 transactions sur le continent, dont six nouveaux investissements et 2 réinvestissements. Les montants alloués étaient compris entre 3 et 7 millions $.

Ces transactions ont été réalisées au sein d’entreprises technologiques basées dans 6 pays et évoluant dans le secteur des services financiers, du commerce, de la distribution, de la logistique, de l’éducation et de la santé.

Parmi ces entreprises, l’on peut citer la société TradeDepot qui évolue dans le secteur de la logistique au Nigeria, ou encore la fintech sud-africaine Yoco, spécialisée dans la fourniture de services et outils aux moyennes entreprises.

Partech Africa n’a pas manqué de souligner l’évolution de l’écosystème technologique africain au cours de l'année. « Nous avons échangé avec plus de 600 start-up en recherche de financements. La majorité d’entre elles possèdent des équipes talentueuses, cela démontre que cette croissance rapide des entreprises technologiques en Afrique repose sur des fondamentaux solides », a confié Cyril Collon, associé de Partech Africa.

Dans son dernier rapport de mars 2019, le fonds de capital-risque relevait le fait que les financements mobilisés par les start-up africaines avaient progressé de 108 % à 1,16 milliard $ en 2018.

Chamberline Moko