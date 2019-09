Le français Alten renforce le capital de sa filiale marocaine dédiée à l’ingénierie automobile

(Agence Ecofin) - Alten, une entreprise française d’ingénierie et de conseil en technologies, cotée à l’Euronext la principale place boursière de la zone euro, a de nouveau renforcé le capital social de sa filiale marocaine Alten Delivery Center Maroc (ADCM) en le portant à plus de 8 millions de dirhams, a annoncé le site marocain challenge.ma

Cette recapitalisation vise à accroître l’activité de la firme française dans le secteur de l’ingénierie automobile au Maroc. Dans ce pays d’Afrique du Nord, l’industrie automobile est assez structurée et connaît la présence de nombreux constructeurs et équipementiers automobiles étrangers qui y installent des unités de production de véhicules et composantes automobiles.

C’est en 2017 que le français Alten fait son entrée sur le marché marocain en implantant une unité en charge des systèmes automobiles et aéronautiques dans la localité de Fès. Il poursuit son expansion dans le pays en ouvrant une année plus tard, sa filiale ADCM dédiée à l’ingénierie automobile.

Chamberline Moko