La Banque européenne pour la reconstruction et le développement prête 3,8 millions $ à la société pharmaceutique tunisienne, Teriak

(Agence Ecofin) - La Banque européenne pour la reconstruction et le développement (BERD) annonce son premier engagement dans le secteur pharmaceutique en Tunisie. L’institution financière accordera un prêt en monnaie locale de 11,7 millions de dinars (3,8 millions $) à la société Teriak, appartenant au groupe industriel tunisien Kilani.

En plus d’une assistance technique, la société pharmaceutique qui fabrique et commercialise des médicaments bénéficiera d'une subvention de 0,5 million d'euros de l'Union européenne. Les fonds alloués permettront à Teriak d’investir dans de nouveaux médicaments et équipements médicaux.

Commentant cette opération, Sir Suma Chakrabarti (photo), président de la BERD, a déclaré qu’il s’agissait du premier financement de la Banque dans une société privée non financière en Tunisie et également dans le secteur pharmaceutique tunisien, qu’il qualifie de très prometteur.

Ces ressources financières seront accordées dans le cadre du programme Blue Ribbon, mis en place par la BERD pour soutenir et accorder des financements adaptés à des moyennes entreprises à fort potentiel de croissance.

Sur son site, la BERD affirme avoir investi plus de 850 millions d’euros dans des entreprises privées en Tunisie, depuis le début de ses opérations dans le pays en 2012.

Chamberline Moko