La société de paiement Chipper Cash ciblant l’Afrique de l’Est et de l’Ouest obtient 2,4 millions $ apportés par trois investisseurs internationaux

(Agence Ecofin) - Chipper Cash, une société établie en Afrique de l’Est et de l’Ouest et spécialisée dans la fourniture de solutions de paiements a mobilisé 2,4 millions $ au cours d’un cycle de financement dirigé par la firme américaine Deciens Capital. Les sociétés de capital-risque 500 Startups et Liquid 2 Ventures ont également participé à cette opération.

La bénéficiaire de ces ressources projette de développer de nouvelles solutions de paiement mobile en faveur des entreprises.

Basée aux Etats-Unis et disposant de bureaux de représentation au Ghana et au Kenya, Chipper Cash envisage également de se renforcer au Ghana, en Ouganda, au Kenya, en Tanzanie et au Rwanda, pays dans lesquels la firme est déjà présente.

En plus des financements, la société de paiement obtiendra des conseils ainsi qu’un appui technique de ses nouveaux partenaires financiers.

Selon Ham Serunjogi, cofondateur de Chipper Cash, la firme revendique le traitement de 250 000 transactions effectuées par 70 000 utilisateurs actifs sur sa plateforme.

Chamberline MOKO