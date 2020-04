Maroc : la BEI mobilise 440 millions d'euros pour soutenir le secteur privé

(Agence Ecofin) - La Banque européenne d’investissement (BEI) a annoncé, le 08 avril 2020, le renforcement de son soutien au secteur privé du Maroc via ses lignes de crédit avec les institutions financières marocaines dont l’encours s’élève à 440 millions d'euros. Ceci, en vue d’atténuer les effets du coronavirus.

Ces lignes de crédit dédiées au financement du secteur privé vont apporter les fonds de roulement et les liquidités nécessaires aux petites et moyennes entreprises (PME) du pays afin de leur permettre de continuer leurs activités.

La BEI a, par ailleurs, décidé d'accélérer à titre exceptionnel le déboursement de prêts déjà signés pour soutenir les petites et moyennes entreprises. Ajoutant qu’elle est « prête à renforcer encore son soutien et son expertise au secteur de la santé pour l'acquisition du matériel médical nécessaire et également le renforcement des infrastructures sanitaires ».

Cette mobilisation de fonds s'inscrit dans le cadre du réseau « Team Europe » qui a pour objectif d'aider les pays hors de l'UE à faire face à la pandémie du Covid-19 et auquel la BEI a annoncé une contribution de 5,2 milliards d'euros.

