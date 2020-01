La start-up Gozem va étendre son offre de réservation en ligne de moyens de transports à neuf nouveaux marchés

(Agence Ecofin) - La start-up Gozem prévoit de s’implanter dans neuf nouveaux pays d’Afrique de l’Ouest et du Centre, au cours des deux prochaines années.

Ces neuf zones d’extension viendront en complément du Togo, du Bénin et du Gabon, où la jeune pousse offre déjà un service de réservation en ligne.

Dans les détails, on note 5 pays ouest-africains, à savoir le Nigeria (pays d’origine d’Emeka Ajene, promoteur de Gozem), le Ghana, le Sénégal, la Côte d’Ivoire et le Burkina Faso, et 4 pays du Centre et de l’Est de l’Afrique, notamment le Cameroun, la RDC, le Rwanda...

Le « Uber » africain, qui revendique des résultats satisfaisants au bout d’un an et plus de 250 000 téléchargements, a développé au Togo, deux autres segments d’activité.

Hormis le très populaire moyen de transport « Zem » (moto-taxi) au Togo et au Bénin auquel l’application doit son nom, la société a en effet introduit dans son offre de service, des tricycles et des véhicules (taxis).

Séna Akoda