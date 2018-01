Egypte : la SFI va accorder une nouvelle ligne de crédit aux banques afin qu’elles financent l’entreprenariat féminin

(Agence Ecofin) - La Société financière internationale (SFI), branche de la Banque mondiale en charge du secteur privé, prévoit d’accorder une nouvelle ligne de crédit aux banques égyptiennes afin qu’elles financent les PME, notamment l’entreprenariat féminin.

L’institution financière n’a pas dévoilé le montant qui sera débloqué en direction des banques, mais Sammar Essmat, spécialiste du genre et du secteur privé pour l’Europe, l’Asie centrale, le Moyen-Orient et l’Afrique du Nord à la SFI, a indiqué que ces financements seront accordés dans le cadre du Women Entrepreneurs Finance Initiative (We-Fi)

Cette initiative mise en place avec le concours de la Banque mondiale, va aider les femmes vivant dans des pays en voie de développement à accéder aux financements et à la technologie. Sammar Essmat a ajouté que la SFI travaille également sur un programme bancaire avec des institutions financières égyptiennes dans le but de fournir des produits financiers, notamment des prêts aux PME et aux sociétés commerciales.

L'institution de développement n'en sera pas à sa première expérience en Egypte, parmi les banques qui ont collaboré avec elle dans le cadre du soutien au PME, on retrouve notamment le groupe Arab Africa International Bank.

Chamberline Moko