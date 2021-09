Amethis va soutenir l’expansion africaine du distributeur de produits pharmaceutiques Avacare

(Agence Ecofin) - Après deux récents investissements, au premier trimestre 2021 au Sénégal et au Maroc, Amethis annonce un engagement dans le secteur des soins de santé en Afrique australe. Le gestionnaire de fonds va soutenir l’expansion géographique d’Avacare en Afrique de l’Est et en Afrique francophone.

Amethis a réalisé une prise de participation minoritaire au sein d’Avacare Global, un groupe de santé intégré qui opère principalement en Afrique australe. Même s’il n’a pas indiqué le montant engagé, l’on sait qu’Amethis investit en capital-développement un minimum de 10 millions d’euros dans des entreprises africaines de capitalisation moyenne et en forte croissance.

Le gestionnaire de fonds axé sur le continent africain soutiendra Avacare dans son projet de renforcement de ses produits pharmaceutiques. Le groupe de santé souhaite dépasser la barre des 9000 produits pharmaceutiques qu’il distribue principalement dans 8 marchés africains (Afrique du Sud, Namibie, Botswana, Zimbabwe, Eswatini, Lesotho, Zambie, Kenya).

Avacare qui cumule 25 années d’existence songe également à étendre sa présence sur de nouveaux marchés notamment en Afrique de l’Est et en francophone. « Accueillir Amethis en tant que partenaire est un nouveau chapitre dans l’aventure d’Avacare. Nous sommes impatients de travailler ensemble pour étendre et renforcer notre présence sur le continent africain, ainsi que pour élargir notre gamme de produits sur les marchés existants et nouveaux », a déclaré le médecin anesthésiste, Vikramkumar Naik, qui a fondé Avacare en 1996.

Cette prise de participation minoritaire intervient quelques mois après deux récents investissements d’Amethis (au premier trimestre 2021), d’abord au Sénégal, dans le secteur de la grande consommation et ensuite dans une société de micro-irrigation au Maroc.

Avacare espère tirer profit de la croissance du marché pharmaceutique en Afrique. Le continent importe encore près de 80 % de ses produits pharmaceutiques et consommables médicaux. En 2019, il pesait 0,7 % du marché pharmaceutique mondial.

Chamberline Moko