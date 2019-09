Ad de Beer devient le nouveau conseiller général du groupe de services aux investisseurs IQ-EQ

(Agence Ecofin) - IQ-EQ, un groupe de services aux investisseurs disposant de bureaux à Maurice, en Afrique du Sud et au Kenya a accueilli Ad de Beer (photo) dans son équipe, en qualité de conseiller général du groupe et membre de l’équipe de direction.

La nouvelle recrue occupait précédemment le poste de responsable juridique et conformité auprès d’un fournisseur de services aux entreprises opérant à l’échelle internationale. Titulaire d’une maîtrise en droit civil obtenue à l’Université d’Utrecht aux Pays-Bas, Ad de Beer cumule une expérience de trente années dans les domaines financier, fiscal et juridique, en Europe et en Asie.

Le juriste de formation a été conseillé général auprès de nombreuses sociétés spécialisées dans la fourniture de services aux entreprises. Il s'est occupé entre autres d'opérations de due diligence, de fusions-acquisitions, de gestion juridique et de règlement de transactions financières.

Le groupe de services IQ-EQ dirigé par Mark Pesco, entend compter sur l’expérience internationale d’Ad de Beer pour concrétiser ses objectifs de développement et franchir une nouvelle étape de croissance durant son parcours.

Chamberline Moko