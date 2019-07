Bank of Kigali choisit Temenos pour renforcer sa stratégie de transformation digitale

(Agence Ecofin) - La banque commerciale rwandaise, Bank of Kigali, a porté son choix sur Temenos, fournisseur de logiciels bancaires basé à Genève, pour renforcer sa stratégie de transformation numérique. L’établissement bancaire souhaite développer des services numériques et innovants dédiés à sa clientèle jeune et aux femmes, et prévoit d’atteindre 1 million de nouveaux clients, d’ici 2021.

« A travers ce partenariat avec Temenos, nous allons poursuivre notre stratégie de transformation numérique étalée sur une période de trois années. Le logiciel de Temenos aidera la banque à simplifier et à automatiser ses processus et à mieux cerner les besoins de la clientèle », a commenté Diane Karusisi (photo), directrice générale de Bank of Kigali.

Dans ses états financiers de l’exercice 2018, Bank of Kigali fait savoir que sa transformation numérique se fera de manière progressive. La banque prévoit de renforcer son système informatique et ensuite développer de nouveaux produits numériques pour s’adapter aux besoins nouveaux de sa clientèle.

Chamberline Moko