Africa Finance Corporation annonce un bénéfice net de 100,3 millions $ en 2017

(Agence Ecofin) - Africa Finance Corporation (AFC), une institution financière multilatérale spécialisée dans le financement des projets d'infrastructures en Afrique, a annoncé dans un communiqué publié le 4 mai, avoir réalisé un bénéfice net de 100,3 millions de dollars en 2017.

L’institution a également précisé que son total des actifs, s’est établi à 4,2 milliards de dollars au 31 décembre 2017, en progression de 21% par rapport à la même date de 2016, tandis que ses capitaux propres ont atteint 1,5 milliard de dollars.

«Au cours de dix ans d’existence, l’AFC a enregistré une progression impressionnante. Elle a vu son bénéfice net passer de 4,4 millions de dollars en 2008 à 100,3 millions de dollars en 2017, et distribué des dividendes totalisant 304,4 millions de dollars à ses actionnaires, ce qui en fait la deuxième meilleure institution financière multilatérale en Afrique.», s’est félicité le président et directeur général de l’institution, Andrew Alli (photo), cité dans le communiqué.

«Sur le plan opérationnel, l'AFC a également maintenu son élan durant l’année écoulée, en accueillant le Kenya, la Zambie et le Bénin en tant que nouveaux Etats membres, en testant des instruments de financement innovants tels que les sukuks et en continuant à financer de nombreux projets d'infrastructures.», a-t-il ajouté.

Créée en 2007 avec un capital initial de 1,1 milliard de dollars, l’AFC a pour principale mission de catalyser les investissements dans le domaine des infrastructures en Afrique. Ses principaux actionnaires sont la Banque centrale du Nigeria et les groupes bancaires panafricains Ecobank et United Bank for Africa.

L’institution, qui compte à ce jour 18 Etats membres, a financé des projets dans 28 pays africains pour un montant global de plus de 4 milliards de dollars.

