Le gouvernement camerounais serait-il prêt à soutenir institutionnellement le Crowdfunding ? (Vidéo)

(Agence Ecofin) - Le ministre des Finances camerounais Louis Paul Motaze (photo) s’est rendu au siège de Kiro'o Games, une Startup notoire dans le domaine du financement et spécialisée dans le Crowdfunding. Il souhaitait en apprendre un peu plus sur les diverses solutions qu’elle utilise, et nous avons pu lui poser quelques questions.

« Les Camerounais sont très entreprenants. Il y a beaucoup d’initiatives qui ne trouvent malheureusement pas de solutions de financement, […] ce qu’ils sont en train de faire (le Crowdfunding N.D.L.R) mériterait d’être encouragé » confie-t-il. Des déclarations qui font écho à l’atelier national sur le financement participatif, lancé le 20 février passé par le gouvernement.

Ce dernier envisage de mettre en place une politique nationale de Crowdfunding, afin d’irriguer l’intégralité du système économique et de fournir aux entreprises de tout standing le financement dont elles ont besoin.