La fintech MNT-Halan lève 120 millions $ pour étendre ses services financiers aux populations non bancarisées d’Egypte

(Agence Ecofin) - Engagée dans la fourniture de solutions de micro financement et de paiement numérique, MNT-Halan qui revendique 1 million d’utilisateurs actifs par mois entame une nouvelle phase de croissance, avec le soutien d’investisseurs étrangers et locaux.

MNT-Halan, une fintech qui propose des solutions de paiements numériques et des micro crédits aux populations non bancarisées d’Egypte a obtenu un investissement de 120 millions $ qu’elle compte utiliser pour renforcer sa technologie, développer de nouveaux produits financiers et étendre ses activités en Egypte.

La ressource financière a été mobilisée auprès d’un groupe d’investisseurs emmenés par Apis Growth Fund II. Ce véhicule géré par la firme de private equity londonienne Apis Partners réalise ainsi son premier engagement en Egypte.

Un autre fonds londonien est également cité dans cette opération. Il s’agit d’African Development Partners III qui est conseillé par le capital-investisseur Development Partners International (DPI). Celui-ci connait le marché égyptien et comptabilise à ce jour, quatre investissements dans ce pays d’Afrique du Nord. Lorax Capital Partners a aussi participé à ce cycle de financement.

MNT-Halan entend tirer profit de la forte démographie en Egypte et de l’adoption croissante des technologies numériques dans le pays pour y soutenir sa croissance.

«Nous sommes sur la bonne voie pour apporter l'inclusion financière à des dizaines de millions d'Egyptiens », a commenté Mounir Nakhla, fondateur et directeur général de MNT-Halan.

Cette levée de fonds intervient quelques mois après l’obtention par la fintech fondée en 2018, d’une licence de micro et nano finance et d’une deuxième licence pour la fourniture de solutions de paiement via le mobile. Avec environ 1 million d'utilisateurs actifs par mois, MNT-Halan sert plus de 4 millions de clients en Egypte. La société affirme avoir déboursé plus de 1,7 milliard de dollars sous forme de prêts à sa clientèle à ce jour.

Chamberline Moko