La fintech Wave devient la première licorne d’Afrique francophone avec une valorisation de 1,7 milliard $

(Agence Ecofin) - Des licornes, start-up valant plus du milliard de dollars, émergent dans le monde entier, mais l’Afrique francophone est l’une des rares régions qui n’en disposaient pas encore. La donne vient de changer.

Wave, un fournisseur de services de mobile money basé aux Etats-Unis et au Sénégal, a levé 200 millions de dollars dans le cadre d’un financement de série A. Ce tour de table, auquel ont participé des bailleurs de renom comme Founders Fund, Stripe, Sequoia Heritage ou encore Ribbit Capital, valorise la fintech à 1,7 milliard de dollars, lui permettant de rejoindre le club fermé des licornes, une première en Afrique francophone.

« Nous avons vu une opportunité d'avoir un impact plus important en essayant de construire un meilleur service de mobile money, beaucoup plus abordable que celui que les opérateurs de télécommunications construisent dans une grande partie de l'Afrique subsaharienne », confie Drew Durbin, PDG de Wave, qui veut utiliser les fonds pour renforcer son infrastructure.

Notons que cette levée de fonds de Wave intervient alors que le marché du mobile money est en pleine croissance en Afrique subsaharienne. Selon plusieurs sources concordantes, jusqu’à 500 milliards de dollars ont transité par les comptes de 300 millions d’utilisateurs actifs dans la région en 2020. Les banques traditionnelles perdent de plus en plus de terrain sur le continent et au vu de ces chiffres, de nombreux investisseurs y voient une opportunité intéressante.

Rappelons que la plateforme de Wave s’apparente à PayPal, mais ne nécessite pas de compte bancaire. Elle gère un réseau d’agents utilisant leur trésorerie pour servir les utilisateurs. Selon la société, les utilisateurs peuvent effectuer des dépôts et des retraits gratuitement, et doivent payer des frais de transfert de 1% lorsqu’ils envoient de l’argent, un montant qu’elle présente comme 70 % moins élevé que ce que proposent les services de Mobile Money des opérateurs télécoms. La technologie de Wave diffère également de celle des opérateurs télécoms, en cela qu’elle est uniquement basée sur des applications.

Pour les utilisateurs qui ne possèdent pas de smartphone, Wave fournit également une carte QR gratuite pour effectuer une transaction chez un agent.