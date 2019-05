Tunisie : pour financer son expansion, la Société d’Articles Hygiéniques annonce une augmentation de son capital de 60 à 65 millions de dinars

(Agence Ecofin) - La Société d’Articles Hygiéniques (SAH), une firme tunisienne spécialisée dans les articles d’hygiènes a reçu l’accord du Conseil du marché financier pour procéder à une augmentation de son capital de 60,3 millions à 65,3 millions de dinars.

L’opération portera sur l’émission de 5 millions d’actions nouvelles qui seront souscrites en numéraire à un prix d’émission de 10 dinars pour chaque action.

Cette augmentation de capital permettra à la firme cotée sur la bourse de Tunis de réaliser une partie des investissements envisagés dans le cadre de sa stratégie d’expansion géographique et diversification de ses produits.

La SAH avait indiqué qu’elle prévoyait investir 250 millions de dinars en 2018 et en 2019 pour de nouveaux investissements, notamment la mise sur pied d'une usine de production de détergents et le développement de ses activités au Kenya et au Sénégal.

Pour le compte du premier trimestre 2019, les revenus de la société ont progressé de 42 % à 106,3 millions de dinars. Cette situation s’explique par la croissance de 41 % des revenus de la SAH sur le marché local ainsi qu’une hausse de 47 % de ses revenus à l’export.

Chamberline Moko