Au Kenya, la plateforme de santé Mydawa lève 3 millions $ pour soutenir son expansion dans le pays

(Agence Ecofin) - Mydawa, une start-up kényane qui propose l’achat de médicaments et produits de santé en ligne, annonce la levée de 3 millions $ pour soutenir son expansion à travers le pays. Les financements ont été apportés par The Africa Healthcare Master Fund, un fonds axé sur les investissements dans le secteur des soins de santé en Afrique.

« Africa Healthcare Master Fund qui s’ajoute à notre équipe nous apportera en plus des financements, une expertise et une portée internationale.», a commenté Neil O’Leary (photo), fondateur de Mydawa. L’entreprise qui a démarré ses activités en 2017, revendique aujourd’hui, plus de 80 000 utilisateurs sur sa plateforme.

Dans un rapport de 2017 intitulé « The High Tech Health: Exploring the E-health Startup Ecosystem », le site d’informations Disrupt Africa indiquait que les start-up africaines évoluant dans le secteur de la santé, avaient mobilisé près de 19 millions $ de financements entre 2015 et 2017. Ces entreprises étaient concentrées en majorité dans trois Etats à savoir le Nigeria, l’Afrique du Sud et le Kenya.

Chamberline MOKO