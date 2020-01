11 millions de Sud-Africains n’ont toujours pas de compte en banque

(Agence Ecofin) - Un Sud-Africain sur cinq échappe encore au système bancaire classique. Félix Kamenga, le responsable des services financiers mobiles du groupe MTN, l’a révélé, à l’occasion de la réintroduction du service de Mobile Money du groupe en Afrique du Sud : « Nos recherches montrent qu’environ 11 millions de Sud-Africains ne sont pas bancarisés [...] ».

Pour ce pays de plus de 55 millions d’habitants, le plus industrialisé du continent, cette situation reste paradoxale.

Avec le déferlement de la téléphonie mobile, cette sous-bancarisation représente toutefois une opportunité de taille pour les opérateurs de téléphonie mobile et fintech offrant des services financiers par mobile. On observe en effet une convergence croissante entre la technologie mobile et les services financiers.