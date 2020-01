Afrique du Sud : Absa Group Ltd bénéficiera de 497 millions $ de garanties pour couvrir des investissements en Afrique subsaharienne

(Agence Ecofin) - L’Agence multilatérale de garantie des investissements (MIGA) s’est engagée à apporter 497 millions $ de garanties au profit du groupe de services financiers, Absa Group Ltd. Ces garanties serviront à couvrir sur une période de 15 ans, les investissements d’Absa Group au sein de 7 de ses filiales en Afrique subsaharienne (Ghana, Kenya, Maurice, Mozambique, Seychelles, Ouganda et Zambie).

Les garanties permettront à Absa Group de se prémunir contre les risques liés aux réserves obligatoires de capital que ses filiales et lui doivent détenir auprès des banques centrales. Elles permettront également aux filiales d’Absa d’accorder des financements supplémentaires aux entreprises du secteur privé et aux initiatives privées de lutte contre le changement climatique dans leurs pays respectifs.

« Bien qu'essentielles, les réserves détenues auprès des banques centrales consomment du capital et ne génèrent pas de revenus pour les filiales et leur société mère. La MIGA permet de se prémunir contre ce risque associé aux réserves et contribue à accroître les financements disponibles pour les entreprises », a commenté Hiroshi Matano (photo), vice-président exécutif de la MIGA.

A travers cette opération, Absa Group se présente comme l’une des rares institutions financières africaines à conclure un accord de garanties atteignant 497 millions $ avec la Miga, une institution membre du Groupe de la Banque mondiale.

Chamberline Moko

