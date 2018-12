Maroc : le fonds d’investissement Al Mada cède ses parts détenues dans la verrerie Sevam au producteur de boissons Brasseries du Maroc

(Agence Ecofin) - Le fonds d’investissement marocain Al Mada a cédé à la filiale locale du groupe français Castel les parts qu’il détenait dans le capital de la verrerie Sevam, rapporte le site Africaintelligence.fr

Le spécialiste de la production de boissons et vins Brasseries du Maroc (récemment devenue Société des boissons du Maroc) n’a pas communiqué sur le montant investi pour le rachat du fabricant de verres et bouteilles. L’on sait tout de même que cette acquisition permettra au brasseur marocain de produire ses emballages (bouteilles de verre) pour le conditionnement et la vente de ses produits.

Réunis il y a quelques mois en assemblée générale, les actionnaires de Société des boissons du Maroc avaient décidé de diversifier l’activité de la firme. L’entreprise de brassage et maltage des boissons alcoolisées commercialisera bientôt des produits alimentaires et fournira des services de paiement au Maroc et dans d’autres marchés européens.

Rappelons que pour l’exercice 2017, Société des boissons du Maroc a enregistré une croissance de 3,3 % sur son activité « bière ».

Chamberline Moko