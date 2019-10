La firme nigériane Cutix envisage de racheter le fabricant de composants industriels Adswitch

(Agence Ecofin) - Cutix Plc, une entreprise nigériane spécialisée dans la fabrication et la commercialisation de divers types de câbles (câbles isolés, câbles en cuivre, câbles pour automobile…), envisage de racheter Adswitch Plc, une société spécialisée dans la fabrication de composants électriques et industriels et basée au Nigeria.

L’offre de rachat qui porte sur l’acquisition de 100 % des actions d’Adswitch Plc, sera au préalable soumise à l’approbation des actionnaires de Cutix Plc, au cours d’une assemblée générale annoncée pour fin octobre 2019. Par la suite, les autorités réglementaires du pays devront également marquer leur accord.

Si elle est approuvée, cette initiative permettra à Cutix Plc de renforcer son activité au Nigeria. La firme opérationnelle depuis 1986 au Nigeria, a récemment investi 300 millions de nairas pour financer la construction d’une nouvelle usine dans le pays. La société prévoit d'accroître sa capacité de production annuelle de câbles tout en se diversifiant dans le domaine des composants industriels.

Chamberline Moko