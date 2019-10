Le sud-africain Sentian lève des fonds auprès d’Imfezeko Investment Holdings pour financer son développement

(Agence Ecofin) - Sentian, une entreprise sud-africaine qui développe des solutions de sécurité pour des entreprises et des domiciles privés, a levé des fonds auprès d’Imfezeko Investment Holdings, une société d’investissement sud-africaine qui cible des entreprises évoluant dans les secteurs de la sécurité, de la connectivité et des technologies associées.

Le montant et les parts acquises par Imfezeko n’ont pas été divulgués. L’opération constitue le huitième investissement d’Imfezeko Investment Holdings dans une entreprise technologique qui associe l’intelligence artificielle dans le développement de ses solutions.

La ressource permettra à Sentian d’élargir sa portée et d’étendre ses activités dans de nouvelles villes sud-africaines et dans d’autres pays africains. La start-up fondée en 2013 par deux ingénieurs Tigue Little et Trevor Lewis, avait obtenu en 2016, un financement de démarrage auprès d’investisseurs providentiels.

Chamberline Moko