Arise B.V réalise un investissement de 75 millions $ au sein d’Ecobank

(Agence Ecofin) - Deux ans après son entrée dans le tour de table d’Ecobank, la firme d’investissement Arise B.V réalise un apport supplémentaire au sein du groupe bancaire basé à Lomé, afin de renforcer le capital de ses filiales en Afrique de l’Ouest, et soutenir son activité de prêts.

Arise B.V, actionnaire d’Ecobank Transnational Incorporated (ETI) avec une participation minoritaire de 14,10 % a réalisé un investissement supplémentaire de 75 millions $ au sein du groupe bancaire basé à Lomé, au Togo.

Cet apport financier permettra d’optimiser le capital d’ETI à travers le renforcement de la base de capital de ses filiales dans les régions clés d’Afrique de l’Ouest francophone et anglophone. Le groupe présent dans 33 pays africains entend également renforcer son portefeuille de prêts, pour davantage accompagner les activités de sa clientèle du secteur privé.

« Nous soutenons les ambitions de croissance d'Ecobank et sa capacité à accroître les services financiers aux clients agricoles, aux PME et aux particuliers. Notre investissement renforcera également le bilan d'Ecobank et lui fournira un capital supplémentaire », a déclaré Deepak Malik, directeur général de la société d’investissement européenne Arise B.V

L'investisseur en capital qui se focalise sur des institutions financières en Afrique subsaharienne réalise cet apport près de deux ans après son entrée dans le tour de table d’ETI.

En août 2019, la Société financière internationale via sa société de gestion d’actifs a annoncé son départ d’Ecobank à travers la vente de ses actions, environ 14,1 % à Arise B.V. Ce dernier est ainsi devenu le troisième actionnaire majeur au sein d’ETI après Nedbank Group (21,22 % de parts de capital) et Qatar National Bank (20,10 % de parts de capital, à fin décembre 2020).

Présent dans plus de 10 pays africains et gérant des actifs de plus de 960 millions $, Arise B.V, à travers ce récent investissement, renforce sa position au sein du groupe bancaire qu’il considère comme « son principal investissement bancaire en Afrique de l’Ouest francophone et anglophone ».

Constitué en 2016, Arise B.V est issu d’un partenariat entre le fonds norvégien Norfund, la banque néerlandaise de développement (FMO) et le hollandais Rabobank.

Chamberline Moko