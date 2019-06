Afrique du Sud : Stanlib souhaite une action urgente du gouvernement nouvellement élu pour redynamiser la croissance

(Agence Ecofin) - Stanlib, la filiale de gestion des actifs des groupes sud-africains Standard Bank et Liberty Insurance estime que le gouvernement sud-africain est désormais sous-pression, en raison d’un Produit intérieur brut, qui au terme du premier semestre 2019, est ressorti en baisse de 3,2% comparé au trimestre précédent (octobre-décembre 2018).

« Les chiffres suggèrent que l'attention intense portée à la politique sud-africaine au cours des derniers mois s'est faite aux dépens de l'économie réelle, de nombreux ministères, ménages et entreprises ayant adopté une approche attentiste. Dans ces circonstances, les recettes fiscales en souffriront, et ajouteront une pression supplémentaire sur les autorités fiscales et les entreprises d'État.», peut-on lire dans une note publiée par l'institution à ces investisseurs.

En plus d'avoir connu des performances en deçà des prévisions et attentes des investisseurs au cours du premier trimestre 2019, Stanlib pense que rien n'indique clairement que l'activité économique ait pris de l'ampleur au deuxième trimestre. Les données par exemple sur les ventes de véhicules étaient particulièrement faible au cours du mois de mai, selon ses analystes.

La société d'investissement suggère donc au gouvernement à se mettre immédiatement au travail, pour éviter une atonie des conditions du marché. Rappelons que selon le dernier prospectus de ses fonds d'investissement pour la période s'achevant en décembre 2018, Stanlib a annoncé un rendement de ses placements à un an, non seulement négatif, mais aussi en dessous des performances considérés par ses dirigeants comme des références.

Idriss Linge