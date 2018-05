Alios Finance Cameroun réfléchit sur l’émission d’un emprunt obligataire sur le marché local des capitaux

(Agence Ecofin) - Alios Finance Cameroun prévoit de faire appel à l'épargne publique sur le marché local des capitaux, via un emprunt obligataire, a-t-on appris de sources concordantes. Aucun détail de l'opération n'est pour le moment disponible. L’initiative en est encore au stade de la réflexion interne.

La question aurait été mise en agenda des résolutions à prendre au cours de la prochaine assemblée générale de la société qui est prévue le 16 mai prochain. C’est à cette occasion là que devrait se décider les points sur le timing, le montant et les conditions d'exercice de l'opération.

Des sources à la Commission des Marchés Financiers ont indiqué ne pas encore être au courant de cette initiative, mais se réjouissent d'avance si le projet venait à se concretiser.

L'entreprise présente dans le pays depuis longtemps jouit d'une position de quasi-monopole sur le marché du crédit bail notamment mobilier, et la location de longue durée. Il n'est pas exclu qu'elle soit entrain de vouloir bénéficier des conditions attractives en terme d'incitations fiscales, qui sont offertes aux entreprises camerounaises ayant recours à ce mode de financement. Il s'agit notamment d'un taux d'impot réduit sur le bénéfice net social et d'autres avantages.

Toutefois si l'opération se confirmait, elle pourrait devoir s'exécuter dans un contexte de transition pour le marché financier de Douala, qui est engagé dans un processus de fusion avec la Bourse régionale basé à Libreville (Gabon). Un des défis, en rapport à cette fusion, est celui des tarifs imposés aux intermédiaires boursiers qui, durant la transition s'aligneront sur ceux de la COSUMAF (le régulateur du marché financier régional). Or de l'avis des experts, ces tarifs, sont bien plus élevés que ceux qui avaient fait l'objet de négociations au Cameroun avec la CMF.

Rappelons qu'Alios Finance Cameroun est l'une des filiales du groupe Alios Finance présent dans 9 pays d'Afrique centrale, de l'ouest et de l'est. Son principal actionnaire (avec 59,3% des parts) est TLG Finance, une holding française détenue par Amen Group à travers Tunisie Leasing et Amen Bank, Proparco (filiale de l’Agence Française de Développement), Crédit Suisse Microfinance Fund Management Company et la firme de private equity ResponsAbility SICAV.

Idriss Linge