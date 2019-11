Le capital-risqueur américain Modus Capital annonce le lancement d’un fonds régional de 75 millions $, axé sur l’Afrique du Nord

(Agence Ecofin) - Modus Capital, une société de capital-risque établie aux Etats-Unis annonce pour bientôt, le lancement d’un fonds régional, d’une taille cible de 75 millions $, focalisé sur les pays de la zone Moyen-Orient et Afrique du Nord (Zone Mena).

L’entité prendra la dénomination de Modus Mena Venture Fund I. Elle s’adressera principalement aux start-up et scale-up qui évoluent dans les secteurs de la santé, de l’éducation, du commerce électronique et des nouvelles technologies. Les entreprises sélectionnées seront incubées et capitalisées avec des montants oscillant entre 50 000 et 250 000 $ et pouvant atteindre 1 million $.

Le capital-risqueur américain souhaite se rapprocher des entreprises d’Afrique du Nord afin de leur octroyer des ressources financières nécessaires à leur développement. Ce projet a motivé l’ouverture en novembre 2018 d’une représentation de Modus Capital en Egypte. La firme envisage de poursuivre son expansion au sein des pays membres du Conseil de coopération du golfe d’ici le premier trimestre 2020.

Chamberline Moko