La firme grecque Eos Capital s'offre une autre société de la chaîne de valeur de distribution d'eau en Namibie

(Agence Ecofin) - Heat Exchange, une entreprise majoritairement détenue par la firme d'investissement grecque Eos Capital, vient de faire une grande avancée vers l'acquisition de Valco Pipes, une entreprise namibienne qui est spécialisée dans la production de conduite d'eau des zones de traitement, vers les consommateurs.

L'entreprise acquéreuse explique que son initiative a pour objectif de créer une société namibienne de services complets d’eau et d’ingénierie, offrant à ses clients la liberté de choix entre un vaste portefeuille de produits et de solutions. « Valco Pipes correspond parfaitement à notre vision et nous sommes ravis de les intégrer », a déclaré Sonja Mercker, PDG de Heat Exchange Products.

Heat Exchange est en effet une des plus importantes sociétés de traitement des eaux en Namibie. Si l'initiative actuelle est finalisée, elle pourra ainsi mieux contrôler ses coûts, en permettant à ses clients finaux de recevoir un service qui intègre toute sa philosophie de la qualité. Pour sa maison mère Eos Capital, ce nouvel engagement est le cinquième déjà effectué en Namibie.

Idriss Linge